Kütahya'da Sazı Ensede Çalan Başkan
Kütahya'da Sazı Ensede Çalan Başkan

Kütahya\'da Sazı Ensede Çalan Başkan
06.01.2026 23:12
İsmail Barış, Kütahya'da tersten çaldığı sazıyla hayranlık uyandırıyor ve ilginç tepkiler alıyor.

Kütahya'da dernek başkanı İsmail Barış'ın sazı ensesine koyarak tersten çalması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, anonim eserlerin yanı sıra bestesi kendisine ait şarkıları alışılmışın dışında bir yöntemle seslendiriyor.

12 yaşında saz çalmaya başladığını belirten Barış, ensede saz çalma fikrinin tamamen tesadüfen ortaya çıktığını söyledi. Barış, "Bir gün sazı elime aldığımda ensemde çalmayı denedim. Değişiklik olsun diye yaptım. İlk başta bilinçli değildi. Daha sonra sazı ensemde de çalabildiğimi keşfettim" dedi.

Saz ensede olduğu için çalma tekniğinin tersine döndüğünü ifade eden Barış, bunun şarkı söylerken zorluk oluşturduğunu ancak zamanla alıştığını belirterek, "Artık düz nasıl çalıyorsam, tersten de aynı şekilde çalıyorum" diye konuştu.

Dernek etkinliklerinde sıklıkla sahne aldığını dile getiren Barış, izleyicilerden ilginç tepkiler aldığını belirterek, "Çoğu kişi saz çalmakta zorlanırken sen nasıl tersten çalıyorsun' diye soranlar oluyor. Bu da insanların dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kütahya'da Sazı Ensede Çalan Başkan - Son Dakika

SON DAKİKA: Kütahya'da Sazı Ensede Çalan Başkan - Son Dakika
