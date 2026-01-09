Kütahya'da Tarlaya Uçan Araçta Sürücü Yaralandı

1) KÜTAHYA'DA TARLAYA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KÜTAHYA'da otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü M.K. yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte M.K. kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.K., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.