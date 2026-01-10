Kütahya\'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 6 ikamet, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 147 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek fişeği, 605 bin TL değerinde 2 adet senet ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA