Kütahya'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu
Kütahya'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu

Kütahya\'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu
10.01.2026 12:44
Kütahya'da düzenlenen operasyonda tefecilik ve silah ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, tefecilik ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 6 ikamet, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 147 adet tabanca fişeği, 4 adet tüfek fişeği, 605 bin TL değerinde 2 adet senet ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya

