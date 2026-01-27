Kütahya\'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu üzerinde maden firması yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı yönünden Domaniç istikametine seyir halinde olan C.T. (29) idaresindeki tır ile Domaniç yönünden Tavşanlı istikametine ilerleyen M.T. (32) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki U.T. ile 3 yaşındaki E.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
