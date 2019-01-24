Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Traktör Sayısı 32 Bin 500'e Ulaştı

Kütahya'da Traktör Sayısı 32 Bin 500'e Ulaştı

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa, Çavdarhisar, Tavşanlı, Gediz, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde, traktör satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yükselme gözlendiği bildirildi.

Kütahya'da Traktör Sayısı 32 Bin 500'e Ulaştı, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa, Çavdarhisar, Tavşanlı, Gediz, Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerinde, traktör satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yükselme gözlendiği bildirildi.

Bölgede traktör bayii işleten ve satış yapan Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "Kütahya'da geçen yıl 25 bin civarında olan traktör sayısı şuan 32 bin 500 adete ulaştı. Otomobilden sonra araç sayısı bakımından traktör ikinci sırayı almış durumda. Bunda en büyük etken hükümetimizin bölgemize baraj yapımlarına ağırlık vermesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması. 2020 yılında Kütahya ilinde traktör sayısının 40 binin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Traktör malzemeleri satan bayilerin sayısında da merkez ve ilçelerimizde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Tarım arazilerinin verimli kullanılması ve devletimizin traktör alımlarında çiftçilerimize sağladığı kolaylık sayının artmasında en büyük etkendir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Çavdarhisar, Aslanapa, Kütahya, Yaşam
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