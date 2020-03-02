Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü

6 saat önce

Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya'da trenin çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]

Kütahya'da yolcu treninin çarptığı yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, makinist S.D. idaresindeki Kütahya- Tavşanlı seferini yapmakta olan yolcu treni, Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki demir yolundan geçen 74 yaşındaki Fethi Yeşil'e çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gördüğü tanığı bir vatandaş, "Makinist defalarca siren çaldı. Ancak ikazlar fayda etmedi" diye konuştu.


Kaza nedeniyle demir yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, Yeşil'in naaşı hastane morguna götürüldü.


Makinist S.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KÜTAHYA

Atatürk Bulvarı, Tavşanlı, Makinist, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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