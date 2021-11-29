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Kütahya'da "Ulaşım Ana Planı" için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kütahya'da "Ulaşım Ana Planı" için iş birliği protokolü imzalandı

29.11.2021 14:32
Kütahya'da "Ulaşım Ana Planı" için iş birliği protokolü imzalandı

Kütahya Belediyesinin, kentin ulaşım ve otopark sorununu çözmek için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile hazırlanan protokol çerçevesinde iş birliği yapacağı bildirildi.

Kütahya Belediyesinin, kentin ulaşım ve otopark sorununu çözmek için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile hazırlanan protokol çerçevesinde iş birliği yapacağı bildirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, çalışmanın "Kütahya Ulaşım Ana Planı" başlığıyla yürütüleceğini ve bu kapsamda üniversitelerle iş birliği yapılacağını söyledi.

Protokol çerçevesinde yaklaşık 1,5 yıl içinde kent merkezindeki trafik sorununa ilişkin çalışma yapılacağını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Özellikle alternatif yol güzergahları ve otopark sorununu, Kütahya'nın gelecek 25 yıllık ulaşımını rahatlatacak çözüm önerilerini iki üniversitemizin de değerli bilim insanlarının ortaklaşa çalışmalarıyla gerçekleştireceğiz. Yine bu protokol çerçevesinde üniversitelerimizin ilgili ana bilim dalları ve belediyemizin ulaşım hizmetleri müdürlüğüyle beraber inşallah şehrimize hayırlı bir hizmet yapmış olacağız."

Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da kentteki ulaşım problemini kalıcı olarak çözmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise "Üniversite olarak özel sektör, sanayi, kamu ve yerel yönetimlerle iş birliğini her zaman yapmaktayız. Üniversitemizin Ulaştırma Ana Bilim Dalı İnşaat Mühendisliğinin Kütahya Belediyesi ile iş birliği içinde Kütahya'ya güzel hizmetler sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ESOGÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu'nun projeyle ilgili sunum yapmasının ardından Işık ile Uysal ve Şenocak, protokolü imzaladı.

Kütahya'da Ulaşım Ana Planı için iş birliği protokolü imzalandı
Kütahya'da Ulaşım Ana Planı için iş birliği protokolü imzalandı
Kütahya'da Ulaşım Ana Planı için iş birliği protokolü imzalandı
Kütahya'da Ulaşım Ana Planı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Ulaşım Ana Planı' için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da "Ulaşım Ana Planı" için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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