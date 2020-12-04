Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aramada 102 gram sentetik uyuşturucu, bir uyuşturucu hap, uyuşturucu enjekte edilmiş 100 gram sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Adrese düzenlenen operasyonda A.Z (30), O.Ç (20), E.A.K (23), H.H.G (43), İ.Ç (20) ve S.Ö (26), satış sırasında suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa 'dan getirilen uyuşturucunun apart dairede satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe

Sosyal medyada ilgiyle izlendi! Kısıtlamayı ihlal eden bir grup, polis aracını görünce çığlıklar atarak kaçtı

Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM Genel Kurulu'nda konuştu! Aşıyı buluş sürecini anlattılar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı