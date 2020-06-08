Kütahya'da yaşlı çift ve gelinleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

KÜTAHYA'da yedikleri mantardan zehirlenen yaşlı çift ve gelinleri kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi

Kütahya'nın Sırören köyünde yaşayan Süleyman Durmaz, eşi Zülfiye Durmaz ve gelini Fatma Durmaz araziden topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri evde yapılan 3 kişi ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen 3 kişiden Süleyman ve Zülfiye Durmaz çiftinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.