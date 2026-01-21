Kütahya'da Yaya Geçidinde Kamyon Tehlikesi

Kütahya'da bir kamyonun, yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın ve çocuğa tehlikeli anlar yaşatması araç kamerası tarafından kaydedildi

Dumlupınar Mahallesi yakınlarındaki Kütahya - Afyonkarahisar çevre yolundan geçen bir tır şoförü, yaya geçidinde bekleyen kadın ve çocuğun yolun karşısına geçebilmeleri için durdu.

Bu sırada kadın ve çocuk yoldan geçmek için adım attıkları sırada arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, yaya geçidine ve duran tıra aldırış etmeden hızla geçti.

Kamyonun geldiğini son anda fark eden ve geri adım atan kadın, hızla ilerleyen kamyonun rüzgarının etkisiyle yere düştü.

Olay anı ise yaya geçidinde kadın ve çocuğun geçmesi için duran tırın araç kamerası tarafından kaydedildi.