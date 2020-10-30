Kütahya'daki tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zanlılar K.Ç, T.A, M.K. ve H.D'nin gözaltına alındığı operasyon kapsamında bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda senet, borç listesi ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D, savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Hakimliğe çıkarılan K.Ç. tutuklandı, T.A. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.