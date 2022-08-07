Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

07.08.2022 14:33
Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kamile Duman'ı (65) bulmak için AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı arama çalışmalarına ilçe halkı da destek veriyor. Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar henüz yaşlı kadının izine rastlanmaması ise yakınlarını endişelendiriyor. Kayıp yaşlı kadınının yeğeni Ömer Saraç, arama çalışmalarına katılan AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile ilçe halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Altıntaş, Kütahya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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