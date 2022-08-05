Komşular çıkan dumanı fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sait Ulutürk hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulutürk, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gediz'deki yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

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