Yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Dündar, "Yangına 15 arazöz, 2 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor. Hisarcık , Emet ve Simav ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sahada ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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