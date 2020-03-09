KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi - Son Dakika

Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan Necdet Demirat, Çardaklı Mahallesi yakınlarında yaralı halde bulduğu sokak köpeğini Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim etti. Köpeği kötü halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Necdet Demirat, 'Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor' dedi. Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.ği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyorö dedi. Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.