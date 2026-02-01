Kütahyaspor, Balıkesirspor\'u 2-1 yendi

TFF 3. Lig 4. Grup'un 19. haftasında Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Kütahyaspor, 8. dakikada Aykut Çift'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından oyuna başlayan Balıkesirspor, kısa süre sonra skoru 1-1'e getirdi. Kütahyaspor'un devre arasında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Bora Yılmaz, maçın 30. dakikasında attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda skor değişmedi

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da gol aradı. Balıkesirspor rakip yarı sahada etkili olmaya çalışırken, Kütahyaspor kazandığı toplarla pozisyon üretmeye çalıştı. Semih, Aykut Çift ve Ahmet Teker ile fırsatlar yakalayan Kütahyaspor, bu pozisyonlardan yararlanamadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Kütahyaspor, ligdeki puanını artırırken, en yakın takipçisi Eskişehirspor ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. - KÜTAHYA