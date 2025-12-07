Kütahyaspor, Denizli'yi 2-0 Mağlup Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup 12'nci hafta mücadelesinde Denizli İdmanyurdu evinde lider Kütahyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip 48'inci dakikada Enginalp Yamaç'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kütahyaspor'un 90+1'inci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Aykut Çift, farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kütahyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini aldı ve 31 puana ulaştı. Art arda 3'üncü yenilgisini alan Denizli ekibi ise 20 puanda kaldı.