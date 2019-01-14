Son Dakika Haberleri: Kuto 4. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerine Başladı

Kuto 4. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerine Başladı

1 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) beyaz eşya, telekominikasyon, matbaa, bilişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri işyerlerinde ziyaret ediyor.

Kuto 4. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerine Başladı, System.String[]
Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) beyaz eşya, telekominikasyon, matbaa, bilişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri işyerlerinde ziyaret ediyor.

4. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Öztürk, Başkan Yardımcısı Süleyman Ceyhan ve Meslek Komitesi Üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu, Fatih Sarıgöz, Cemal Sert ve Erdem Demirbaş, komitelerine bağlı Kuşadası Ticaret Odası Üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüm önerilerini dinliyor.

İlk ziyaretlerini İnönü Bulvarı üzerinde bulunan üye işyerlerine gerçekleştiren Komite üyeleri, her hafta gerçekleştirecekleri ziyaretlerin sonunda elde edilen verileri ve çözüm önerilerini rapor haline getirecek ve ortaya çıkan rapor Kuşadası Ticaret Odası tarafından ilgili makamlara iletilecek.

11 Meslek Komitesi olan Kuşadası Ticaret Odası'nın tüm meslek komiteleri, kendi sektörlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Mehmet Öztürk, Kuşadası Ticaret Odası, Güncel
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