KUTO Başkanı Akdoğan Mısır\'da Kuşadası\'nı temsil etti

Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen bu kritik zirvede, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan da yer alarak ilçeyi temsil etti.

Serdar Akdoğan, forum kapsamında yalnızca üst düzey temaslarda bulunmakla kalmayıp, Kuşadası'nın ticari ve turistik potansiyelini uluslararası platformda vurguladı. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefiyle toplanan forumda Başkan Akdoğan, Aydın bölgesini temsil eden diğer oda ve borsa başkanlarıyla birlikte ikili görüşmelerde aktif rol üstlendi.

Aydın heyetinde Hakan Ülken, Gökhan Maraş, Nuri Arslan, Metin Sakalar ve Nejat Sağel gibi isimlerin de yer aldığı bu önemli buluşmada Akdoğan, yapılan bağlantıların Türkiye ekonomisine ve Mısır ile olan ticari ilişkilere uzun vadeli katkılar sunacağını belirtti. Forumun son derece verimli geçtiğini vurgulayan Başkan Akdoğan, kurulan yeni köprülerin Kuşadası ve bölge ticareti için stratejik önem taşıdığını ifade etti.