Kuvayi Milliye Derneği\'nden Gençlik ve Spor Müdürü\'ne Ziyaret

DÜZCE (İHA) – Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Düzce Şube Başkanı Adem Şeker ve dernek üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, gençlik ve spor alanında ortak projeler geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, nazik ziyaretleri dolayısıyla Dernek Başkanı Adem Şeker ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE