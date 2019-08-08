Son Dakika Haberleri: Kuveyt Emiri El Subah'tan Afganistan Devlet Başkanı Gani'ye taziye mesajı
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Kuveyt Emiri El Subah'tan Afganistan Devlet Başkanı Gani'ye taziye mesajı

1 saat önce

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'ye taziye mesajı gönderdi.

Kuveyt Emiri El Subah'tan Afganistan Devlet Başkanı Gani'ye taziye mesajı, System.String[]
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'ye taziye mesajı gönderdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'ye başsağlığı dileklerinde bulunarak terör saldırısında hayatını kaybeden 18 kişi için Allah'tan rahmet diledi. Yaralılara acil şifalar temenni eden El Sabah, Kuveyt'in terörün her türlüsüne karşı olduğunu söyleyerek saldırıyı kınadı.

Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Taliban üstlenmişti. - KUVEYT
Eşref Gani, Afganistan, Şeh Sabah, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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