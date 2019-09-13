Son Dakika Haberleri: Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi
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Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

1 saat önce

ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.

ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile ABD'de hastaneye kaldıran 90 yaşındaki Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüleri paylaşıldı.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını açıklamıştı. Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD'ye gitmişti. Emir Sabah'ın 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapması planlanan görüşme sağlık sorunları sebebiyle ertelenmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kuveyt Emiri taburcu olmasının ardından ilk kez görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Şeyh Sabah, Şeh Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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