Kuveyt'ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt'ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı - Son Dakika

Kuveyt'ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı

6 saat önce

Kuveyt'ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı Kuveyt'te Türkçe öğretmenliği yapan Ramazan Çelebi, "Devletimiz bizi bırakmadı.

Kuveyt'ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı

Kuveyt'te Türkçe öğretmenliği yapan Ramazan Çelebi, "Devletimiz bizi bırakmadı. Çok güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi."

AKSARAY - Kuveyt'te Türk okulunda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Çelebi eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla 348 Türk vatandaşı ile birlikte Aksaray'da yurtta tedbir amaçlı karantinaya alınırken, "Devletimiz bizi bırakmadı, yanımızda durdu. Çok güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi" diyerek devlet erkanına teşekkür etti.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona Virüs (Covid-19) kapsamında Türkiye'de devlet-millet el ele etkin bir mücadele yürüterek virüse karşı tedbir ve önlemler alırken, ülke dışında bulunan Türk vatandaşları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ülkeye getiriliyor. Birçok ülkede gurbetçi olarak yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları korona virüs kapsamında bulundukları ülkelerde mağdur edilmeden Türkiye'ye getirilirken, Kuveyt'te bulunan 348 Türk vatandaşı Kuveyt'ten uçakla Ankara Esenboğa Havalimanına getirildi. Burada Ankara Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde şehirlerarası yolcu otobüslerine bindirilen 348 Türk vatandaşı, toplam 16 otobüsle Aksaray'a getirildi. Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri altında karşılanan otobüsler bir yurda getirilerek 348 Türk vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından yurda yerleştirildi. 348 Türk vatandaşı 14 gün boyunca yurtta tedbir amaçlı karantinada tutulacak.

"Devletimiz bizi bırakmadı, çok güçlü bir devlet olduğunu dünyaya gösterdi"

Kuveyt'te Türk okulunda Türkçe Öğretmenliği yapan ve 3 yaşında bir çocuk babası Ramazan Çelebi (35), orada mağdur durumda olduklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına sahip çıkarak büyüklüğünü tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Türkçe Öğretmeni Çelebi, ""Buradan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Devlet çalışanlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devletine. Çünkü gerçekten orada zor durumdaydık. Bize sahip çıktılar. Büyüklüğünü ve gücünü gösterdiler. Kuveyt'te çeşitli devletlerden gelen insanlar var ama onlar şu an dönemedi ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize sahip çıktı. Buradan Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oldu. Aynı zamanda devletimizde Türkiye'deki çalışan bütün sağlık çalışanı, polislerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Burada 14 gün kaldıktan sonra karantinada sonra Denizli'ye AFAD ekipleriyle geçeceğimiz söylendi. Yani çok memnunuz bu durumdan. Orada mağdur durumdaydık. Devletimiz bizi bırakmadı, yanımızda durdu. Çok güçlü bir devlet olduğunu gösterdi bütün dünyaya. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, bin kere razı olsun" diye konuştu.

"Ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz"

Türkçe öğretmeni Ramazan Çelebi'nin ev hanımı olan eşi Gamze Nur Çelebi (29), "Yani ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Başta Kuveyt Büyükelçimiz, okul müdürümüz, müşavirimiz, devlet büyüklerimiz, Türk Hava Yolu çalışanlarına, herkese gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Benim eşim öğretmen. Kuveyt Türk Okulunda öğretmen. Görev dolayısıyla oradaydık. Ama tabi virüsten dolayı okullar tatildi. Artık bizde ülkemize dönmemiz gerektiğini düşündük. Sağ olsun devletimiz, devlet büyüklerimiz bizlere yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

Türk vatandaşlarını Esenboğa Havalimanından Aksaray'a getiren otobüs şoförü Erkan Erdek (42), "Yolcularımız Ankara Esenboğa Havalimanına Türk Hava Yolları uçağıyla iniş yaptılar. Oradan biz firma olarak arkadaşları araçlarımızda 22'şer kişi olarak Aksaray'a getirdik. Kuveyt'ten. Kuveyt(te bulunan Türk işçilerimiz" ifadelerini kullandı.

Kuveyt'te havalimanı inşaatında işçi olarak çalışan İsmail Yalman, ise, "Kuveyt'te yeni havalimanında geliyoruz, inşaat alanından. Orada işçiydik. Valla devletimizden Allah razı olsun bizi buraya getirdi. Sıkıntısız geldik" dedi.

Kuveyt'ten geniş güvenlik önlemleri altında Aksaray'a getirilerek yurtta karantina altına alınan 348 Türk vatandaşının yurda yerleşmesini takip eden basın mensupları da D sınıfı KBRN elbiseleri, gözlük, maske, eldiven ve tüm tedbir ve önlemlerle olayı takip etti.

Kuveyt'ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray'da karantinaya alındı

Aksaray, Kuveyt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

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