Kuveyt Türk'ten koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek

Kuveyt Türk, koronavirüs salgını sürecinden etkilenen müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine destekte bulundu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, salgının etkilerinin görülmeye başladığı ilk günlerde nakit akışı bozulan bireysel ve tüzel müşterilerine yönelik destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk'ün 24 Mart 2020'de duyurduğu destek paketi kapsamında müşterilerine yönelik hayata geçirdiği uygulamalar şöyle:

"Kuveyt Türk, 21 bin müşterisinin taleplerini hızlıca değerlendirip bir kar payı veya masraf almadan 800 milyon TL tutarındaki nisan ayı sonuna kadar olan taksitleri haziran ayı sonuna erteledi. Kuveyt Türk, mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerinin yaklaşık 1 milyar 150 milyon TL tutarındaki finansman riskini yeniden yapılandırdı. KGF ve KOSGEB kredilerinin, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yeniden vadelendirme ve yeni fon kullandırım çalışmalarına devam ederek bu kapsamda yeni dönem KGF destek paketlerinden 110 milyon TL tutarında yeni finansman kullandırdı. Reel sektöre 3,5 milyar TL yeni fon kullandırımıyla destek olmaya devam etti."

Bugüne kadar birçok sosyal dayanışma kampanyasına destekte bulunan Kuveyt Türk, yaşanan salgın sürecinden etkilenen gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da iştirak etti. Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla sürdürülen kampanyaya 20 milyon TL bağışladı. Kuveyt Türk ayrıca çalışanlarına ve müşterilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.



Salgının ilk günlerinden itibaren sıkı önlemler alan Kuveyt Türk, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçları için bir dizi kolaylığı da hayata geçirdi. Öncelikle kendi ATM'lerindeki banka kartı, kredi kartı ve QR kodla hesaptan para çekme limitini 5 bin TL'ye yükselten Kuveyt Türk, PTT ATM'leri ve diğer tüm bankaların ATM'lerinden ise 2 bin TL'ye kadar para çekme işlemlerini ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz EFT ve havale işlemlerinin limitini ise 50 bin TL'ye yükseltti. Bu hassas dönemde müşterilerine zorunlu olmadıkça şubelere gitmemelerini, mobil ve internet şube, ATM, QR kod ile para çekme ve yatırma ve çağrı merkezini öncelikli olarak tercih etmelerini ve kredi kartı alışverişinde ise temassız ödeme seçeneğini kullanmalarını tavsiye etti.