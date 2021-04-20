Kuveyt Türk'ün kağıt tasarrufu ağaca dönüşüyor

Kuveyt Türk, Kağıtsız Şube Bankacılığı Projesi ile finansal süreçlerde kağıt kullanımını ciddi seviyelerde azaltırken, bunun sonucunda elde ettiği tasarrufu ağaç dikimine ayırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Kağıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor" yaklaşımıyla hareket eden Kuveyt Türk, sadece yeşil alanlar oluşturma yaklaşımıyla değil, yaşayan canlıların faydasını da düşünerek fidan yerine ağaç dikimi yapıyor. Bu kapsamda Kuveyt Türk, 1-2 yaşındaki fidanlar yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturuyor. Uygulama sayesinde ağaçlar canlılar için daha hızlı oksijen üretiyor, çevrenin iyileşmesine daha hızlı katkı sağlıyor ve kısa sürede ortam ağaçlandırılmış oluyor. Kuveyt Türk, çam ağaçlarının yanı sıra doğal ortamda yaşayan canlıların gıda temini için meyve ağaçlarını da toprakla buluşturuyor ve her türlü bakımını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, doğaya fayda sağlamanın önemine işaret ederek, "Kağıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde geliştirmeler yaparak şubelerde gerçekleştirdiğimiz birçok işlemde onayları dijital kanallardan alıyor, bu sayede kağıt kullanımını azaltıyoruz. Bu projeyle hem müşterilerimize sunduğumuz deneyim hız kazanıyor hem de ağaçların kesilmesini önleyerek doğaya fayda sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kağıtsız bankacılık uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Demir, geçen yıl Kağıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında geliştirdikleri uygulamalar sayesinde kağıt tasarrufunu yüzde 15 oranında azalttıklarını, bu sayede yüzlerce ağacın kesilmesini önlemiş olduklarını, buradan elde ettikleri ilk tasarrufla da yaşları 7-8 olan 500 ağacı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Kağıtsız Bankacılık Projesi'nin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Hem şubelerimizde hem de genel müdürlük birimlerimizdeki çalışmalarda mevzuata uygun bir şekilde kağıtsız bankacılık uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ne kadar kağıt tasarrufu sağlarsak doğaya da o kadar katkı sunmuş olacağız ve bu katkımızı ağaç dikerek artıracağız. Dikilen her ağacın elbette insana faydası var ancak biz kağıt tasarruflarımızı ağaca dönüştürürken sadece insanlara fayda sağlasın diye ağaçları toprakla buluşturmuyoruz. Her yeni ağaç başta hayvanlar olmak üzere canlı ve cansız varlıklara katkı sağlasın, onlarla uyumlu şekilde bir yaşam sürsün, neslini de devam ettirsin düşüncesiyle ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Kağıtsız bankacılık uygulamalarımızı genişlettikçe ve kağıt tasarrufumuzu artırdıkça yeni ağaçları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz."