Trump\'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt\'ten vatandaşlarına uyarı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 21:52  Güncelleme: 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak” tehdidinin ardından İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına benzer uyarılar geldi. Her iki ülke de vatandaşlarına sabah 06.00'a kadar evde kalmaları uyarısında bulundu.

Kuveyt ve İran İçişleri Bakanlıkları, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamada, gece saatlerinde evde kalınması istenirken, sadece zorunlu durumlarda dışarı çıkılması gerektiği vurgulandı.

İRAN VE KUVEYT'TE ALARM

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran medeniyeti bu gece yok olacak” tehdidinin ardından dünya yaşanacaklara kilitlenirken Orta Doğu'daki ülkelerde de alarm durumuna geçildi. İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına benzer uyarılar geldi.

"SABAH 6'YA KADAR EVDE KALIN"

İran İçişleri Bakanlığı, olası saldırı nedeniyle vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Açıklamada, "Sabah 06.00'ya kadar evde kalın." ifadelerine yer verildi. 

“GECE BOYUNCA EVDEN ÇIKMAYIN"

Kuveyt İçişleri Bakanlığının resmi açıklamasında da, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların güvenliği için gece yarısından sabah 06.00’ya kadar evde kalmaları istendi. Açıklamada, bu sürede yalnızca zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkılması gerektiği ifade edildi.

ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK MESAJI

Yetkililer, ilgili kurumların mevcut şartlar altında her türlü acil duruma müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini belirtti. Alınan tedbirlerin, toplumun genel güvenliğini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek amacı taşıdığı vurgulandı.

RESMİ TATİL KARARI UZATILDI

Bakanlık ayrıca, alınan önlemler kapsamında resmi tatilin 7 Nisan’dan 8 Nisan sabah 06.00’ya kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kararın, güvenlik birimlerinin görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi ve halkın korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

“TALİMATLARA UYUN” VURGUSU

Açıklamanın sonunda vatandaşlara çağrıda bulunularak, yayımlanan talimatlara uyulmasının ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılmasının kritik önemde olduğu belirtildi. Yetkililer, bu sürecin ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması için yürütüldüğünü kaydetti.

Kuveyt, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hiçkimse Hiçkimse:
    Allah yardımcınız olsun iran halkı ne yazıkki müslüman hiç bir devlet size el uzatmadı 92 1 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Allahım İran'a güç ve kuvvet versin ABD israili de çöksün âmin 73 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:07:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.