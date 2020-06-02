Kuvvetli rüzgar adalet sarayının çatısını uçurdu - Son Dakika

Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Adalet Sarayı'nın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu esnada bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çatı kullanılamaz hale geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çatının geri kalan kısmının uçmasına karşı adalet sarayının çevresinde güvenlik önlemi aldı. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı