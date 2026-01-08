Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, geceye kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.