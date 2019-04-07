Son Dakika Haberleri: Kuyucak'ta Geleneksel Arap Dede Hayrı Düzenlendi

Kuyucak'ta Geleneksel Arap Dede Hayrı Düzenlendi

1 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla ' Geleneksel Arap Dede' hayrı düzenlendi.

Kuyucak'ta Geleneksel Arap Dede Hayrı Düzenlendi, System.String[]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla ' Geleneksel Arap Dede' hayrı düzenlendi.

Kuyucaklı vatandaşlardan Emekli Öğretmen Fahrettin Ergani ile Çiftçi Hüseyin Kunt'un organizasyonunda Kuyucak Belediyesi katkılarıyla yıllardır yapılmakta olan ve geleneksel hale gelen ve Kuyucak halkının gönüllü olarak hizmet verdiği Arap Dede Keşkek Hayrı'na bu sene yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

İlçeleri adına çok önemli bir etkinlik olduğunu söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Hayrımız Kuyucak'da geleneksel olarak yapılan Arap Dede hayrıdır. Bu hayrımızın bir özelliği de tüm Kuyucak'ımızın mahallelerinden ve ilçe merkezinden bütün vatandaşlarımızın bir araya geldiği piknik havasında yapılan, baharın müjdeleyicisi olan bu aylarda yapılan güzel bir etkinliktir. Vatandaşlarımız ve Kuyucak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Arap Dede Hayır Cemiyetine katılan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah" dedi.

Yaklaşık 15 bin kişilik yemek ve 20 kazan da keşkek hazırlanan 'Arap Dede Hayrı'na yoğun katılım gösteren vatandaşlar havanın da güzel olması dolayısıyla piknik havasında bir gün geçirme fırsatı buldu.

Geleneksel Arap Dede hayrına, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Aydın AK Parti eski Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ve Kuyucaklı vatandaşlar katıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:50 Kaynak: İHA

Metin Ertürk, Aydın, Kuyucak, Güncel
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