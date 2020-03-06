Kuyucak'ta içme suyu hattı yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyucak'ta içme suyu hattı yenileniyor - Son Dakika

Kuyucak'ta içme suyu hattı yenileniyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde içme suyu hattını yeniliyor.

Kuyucak'ta içme suyu hattı yenileniyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde içme suyu hattını yeniliyor.


Yapılan çalışmalar mahalle sakilerinin yüzünü güldürürken Yaylalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Demir yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Aydın genelinde önemli altyapı hizmetleri gerçekleştiren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) mahallelerde de altyapı çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kuyucak'ın Yaylalı Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileniyor. ASKİ otomasyon sistemine de geçerek, mahallede oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor. ASKİ pompaj hattını da yenileyecek. Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin yüzünü güldürürken Yaylalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Demir, çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kuyucak, Aydın, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüs duraklarında "virüs" önlemi
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyucak'ta içme suyu hattı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]