Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası

Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası
13.01.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da kuyumcu Tahsin Özer ve çalışanı 500 milyon TL dolandırıcılıktan yargılanıyor.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 177 müşteriden, yüksek kar vaadi ile emanet altın, döviz ve para toplayarak, yaklaşık 500 milyon TL dolandırdığı ileri sürüle kuyumcu Tahsin Özer (64) ile çalışanı Furkan Ercan'ın (23), 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmada şikayetçilerin haklı olduğunu ancak hepsinin aynı anda alacaklarını istemesi nedeniyle ödeme sıkıntısı yaşadığını belirten Özer'e ev hapsi verilirken, Ercan hakkında ise yurt dışı yasağı konuldu.

Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Tahsin Özer ve çalışan Furkan Ercan, iddiaya göre müşterilerden yüksek kar vaadiyle altın, döviz ve nakit para aldı, bunun karşılığında ise kartvizit verdi. Bazı müşterileri de satın aldığı altın ya da dövizi alamadı. Bu şekilde 177 kişiyi toplam 500 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürülen ve geçen mart ayında iş yerini kapatan Tahsin Özer'e ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak bir süre sonra tahliye edildi.

Soruşturmanın ardından kuyumcu Tahsin Özer ve çalışanı Furkan Ercan hakkında geçen yıl 21 Kasım'da 'güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Özer ve çalışanı Ercan, bugün Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra mağdurlardan bazıları ile avukatları katıldı. Sanık Tahsin Özer, şikayetçilerin beyanlarının doğru olduğunu, işlerinin son zamanlarda iyi gitmediğini, ödeme güçlüğü çektiğini, müştekilerin hepsinin aynı anda alacaklarını talep etmesi nedeniyle bu olayların yaşandığını söyledi.

Diğer sanık Furkan Ercan ise ifadesinde hakkındaki suçları kabul etmediğini belirtip, patronu Tahsin Özer'in söylediklerini yaptığını belirtti. Mağdur avukatları görev yönünden, kuyumcu ve çalışanının ağır ceza da yargılanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, Tahsin Özer'e ev hapsi, çalışanı Furkan Ercan'a ise yurt dışı çıkış yasağı koyup, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Ekonomi, Manisa, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:03:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kuyumcu Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.