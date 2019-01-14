Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kuyumcu Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı

5 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyumcudan yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcu Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyumcudan yapılan hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Şair İbrahim Rafet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gelen biri kadın iki kişi, bilezik almak istediklerini belirterek, iş yeri sahibi B.M'ye vitrindeki altınları gösterdi.

Bileziklerden birini incelediği sırada cebine koyan erkek zanlı, iş yeri sahibinin şüphelenmemesi için de başka bir bileziği satın alarak kuyumcudan ayrıldı.

B.M, bileziklerden birinin eksik olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.G, N.G, A.A. ve V.A. evlerinde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin çeşitli illerdeki kuyumculardan aynı yöntemle çaldığı altın ve bilezikler ile sahte kimlikler bulundu.

Zanlılardan T.G. hakkında da çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G, N.G. ve A.A. tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:36 Kaynak: AA

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