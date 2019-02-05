Son Dakika Haberleri: Kuyumcu, Soygunculara Temizlik Spreyiyle Direndi

Kuyumcu, Soygunculara Temizlik Spreyiyle Direndi

39 dakika önce

Avcılar'da meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyumcu, Soygunculara Temizlik Spreyiyle Direndi, System.String[]
Avcılar'da meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcunun soygunculara temizlik spreyiyle direndiği görüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcuya gelen maskeli 2 kişinin silah doğrultup kuyumcuyu gasp etmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerin devamında, kuyumcu çalışanının kendisine silah doğrultan soygunculara temizlik spreyini fırlattığı ve sonrasında şahısların kaçtığı görülüyor.

Öte yandan olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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