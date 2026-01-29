Kuyumcuda Altın Soygunu: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Kuyumcuda Altın Soygunu: Zanlı Yakalandı

29.01.2026 15:23
Mersin Tarsus'ta, tabancayla kuyumcudan 100 gram altın çalan İ.Y. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tabanca ile girdiği kuyumcu dükkanından silah zoruyla 100 gram altını alıp, kaçan, polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan İ.Y., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Tarsus ilçesi Bankalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde tabancayla iş yerine giren İ.Y., kuyumcu Reşat Gözen'i tehdit ederek, 100 gram altını gasbedip, havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli İ.Y.'yi tespit etti. Ekiplerin izini takip ettiği İ.Y., gözaltına alındı. Altını kaçarken düşürdüğünü iddia eden İ.Y.'nin ifadesinde, kumar borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

