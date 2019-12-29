Kuyumcudan 18 kilogram altın çalındı (2) - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan yaklaşık 18 kilogram altın çalındı.

Yukarıpazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'ndeki Ramazan Arıkan, sabah işe geldiğinde yaklaşık 18 kilogram altının yerinde olmadığını fark etti.

Dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvarın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yıkıldığını gören Arıkan, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

"Altınlarımı çalıp kaçmışlar"

İş yeri sahibi Ramazan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kasanın içerisinin boş olduğunu gördüğünü söyledi.

Kuyumcu dükkanının altındaki boş iş yerine apartmanın arka tarafındaki küçük pencereden girilip, beton tavanın yıkıldığını ve buradan kasaya ulaşıldığını anlatan Arıkan, "Kasayı da delip içindeki altınları alıp kaçmışlar. Kasada 17-18 kilogram altın vardı. Yaklaşık 9 kilo civarında 22 ayar bilezik, 14 ayarında 8,5 kilogram civarında takı, bileklik, kelepçe çalındı." dedi.

Apartmanın bodrum katının su dolu olduğu ve itfaiye ekiplerince suyun boşaltıldığı belirtilirken, su borusunu ise hırsız ya da hırsızların patlattığı değerlendiriliyor.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar da gece saatlerinde elektrik kesildiğini ve jeneratör sesi duyduklarını kaydetti.