Kuyumcudan 350 Bin Dolar Çalındı, 5 Zanlı Tutuklandı

14.01.2026 14:23
Bahçelievler'deki kuyumcudan çalınan paralarla ilgili 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Olay araştırılıyor.

Bahçelievler'deki bir kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ile 58 bin avronun çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur C.D.'nin Kuyumcukent'teki iş yerinden 9 Ocak'ta, 3 ay önce işe aldığı çalışanı tarafından kasasından 350 bin dolar ile 58 bin avrosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgisi tespit edilen şüphelinin olay günü cep telefonunu kapatıp yeni cep telefonu alarak bir otelde konakladığını, sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla otelde eğlendiğini ve fotoğraf çekindiğini, daha sonrasında parayı arkadaşına emanet edip kaçtığını tespit etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, çalınan paranın ise saklanma amacıyla 6 defa el değiştirdiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, parayı sakladığı iddia edilen 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen 180 bin 650 dolar ile 34 bin 480 avro mağdur kuyumcuya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra çantayla iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

