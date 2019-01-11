Son Dakika Haberleri: Kuyumcudan Bilezik Çalan Şüpheliyi Esnaf Yakaladı

Kuyumcudan Bilezik Çalan Şüpheliyi Esnaf Yakaladı

9 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kurusıkı tabancayla kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi esnaf yakaladı.

Kuyumcudan Bilezik Çalan Şüpheliyi Esnaf Yakaladı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kurusıkı tabancayla kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliyi esnaf yakaladı.

Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'nde Ali Tekdemir'e ait kuyumcuya gelen kar maskeli zanlı, kurusıkı tabancayı iş yeri sahibine göstererek tezgahtaki altınları istedi.

Şüpheli, 3 bilezik aldıktan sonra kuyumcudan ayrılıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden esnaf, kaçan şüpheliyi kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak polise teslim etti.

T.K. (18) olduğu tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Kadirli, Osmaniye, Güncel
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