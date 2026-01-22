Kuyumcudan Soygun: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuyumcudan Soygun: Şüpheli Yakalandı

Kuyumcudan Soygun: Şüpheli Yakalandı
22.01.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de kuyumcuda soygun yapan şüpheli, silahla yakalanarak tutuklandı.

BAHÇELİEVLER'de selam vererek girdiği kuyumcuda soygun yapan şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüphelinin gasbettiği altınlar ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirildi. Maddi durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söyleyen şüphelinin olaydan sonra metrobüsle kaçtığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 15 Ocak saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda yüzündeki cerrahi maskeyle bir kuyumcuya selam vererek giren şüpheli, kasada bulunan kişiden vitrindeki altınları çantaya doldurmasını istedi. Silah tehdidi ile bilezikleri çantaya doldurtan şüpheli yaya olarak olay yerinden ayrıldı.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olay yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı. Yüzlerce saat görüntü incelemesi sırasında şüphelinin bir süre yolda sakince yürüdükten sonra metrobüse bindiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek sürdürülen takip sonucunda şüphelinin Esenyurt'ta oturduğu ev tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli Hüseyin A. (49) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve çalıştığı tekstil firmasında yapılan aramada olayda kullandığı silah ve gasbettiği altın ziynet eşyaları bulundu.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Hüseyin A.'nın mali durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan Soygun: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:53:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kuyumcudan Soygun: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.