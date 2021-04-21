Kuyumcuyu dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde güveni kötüye kullanarak 57 bin 563 lira, dolandırıcılıktansa 20 gram bilezik elde ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 15 Mart'ta Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen kişi, dükkan sahibine bilezik alacağını, ücretini banka hesabından EFT yapacağını söyledi.

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