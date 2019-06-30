Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
1 saat önce
AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:23 Kaynak: DHA
AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fatih Mahallesi
'nde boş su kuyusundan gelen kedi sesini duyan çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray
Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.
- Aksaray
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