Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bekir Çelik, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti - Son Dakika

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