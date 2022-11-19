Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

19.11.2022 14:37

Gaziantep'te 6 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

10 Mayıs 2022'de Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kuzen tartışmaya başladı. Kavgada kadın doğum uzmanı Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i öldürmüştü.

KENDİNİ ASTI

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bekir Çelik, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti - Son Dakika

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