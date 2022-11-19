10 Mayıs 2022'de Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kuzen tartışmaya başladı. Kavgada kadın doğum uzmanı Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i öldürmüştü.
Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Alacak verecek meselesi yüzünden kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti - Son Dakika