Kuzey Amerika kıtası son 20 yılın ikinci büyük kuraklık tehlikesi altında - Son Dakika

NEW Kuzey Amerika kıtasının yüzde 28,3'ünün kuraklık tehdidi altında olduğu belirtildi.

"Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi (NADM)" adlı kuruluşun internet sitesi üzerinden yayımlanan açıklamada, verilere göre Kuzey Amerika'nın son 20 yılda ikinci büyük kuraklıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Son yirmi yılda en büyük kuraklığın yüzde 29,5 oranında nisan 2004'te yaşandığı belirtilen açıklamada, sitedeki interaktif haritaya göre şu anki kuraklığın ülkenin orta batı kesimindeki Arizona, New Meksika, Nevada California ve Wyoming gibi eyaletlerde etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kuraklığın ayrıca Kuzey Amerika'nın güneyindeki Meksika ile kuzeyindeki Kanada'nın bir kısmını da etkisi altına aldığının görüldüğü ifade edildi.

Sitede, Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi'nin kıtadaki kuraklığı sürekli takip için Kanada, Meksika ve ABD'deki kuraklık uzmanları tarafından oluşturulan ortak bir çalışma olduğu bilgisi paylaşıldı.