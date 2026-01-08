Kuzey Denizi'nde Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
Kuzey Denizi'nde Sıcaklık Rekoru

08.01.2026 11:24
Almanya, 2025'te Kuzey Denizi'nin sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

BERLİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Almanya Federal Denizcilik ve Hidrografi Ajansı, 2025 yılında Kuzey Denizi'ndeki yıllık ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

Ajansın İklim Ekibi Başkanı Tim Kruschke çarşamba günü yaptığı açıklamada, "2025 yılında Kuzey Denizi'nin ortalama sıcaklığı 11,6 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu, 1969'dan bu yana ölçülen en yüksek değer anlamına geliyor" dedi.

Kruschke, "Bu değer, 1997-2021 dönemine yönelik uzun vadeli ortalamanın 0,9 santigrat derece üzerinde bulunuyor. Tüm aylarda sıcaklıklar ortalamanın oldukça üstünde seyrederken, haziran ve aralık aylarında ise yeni rekorlar kırıldı" ifadelerini kullandı.

2025 yılında Baltık Denizi'nde de olağandışı yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini bildiren ajans, yıllık ortalama yüzey sıcaklığının 9,7 santigrat dereceye yükselerek 1997-2021 dönemi uzun vadeli ortalamasının 1,1 santigrat derece üzerine çıktığını ve 2025'in, kurumun 1990 yılına kadar uzanan kayıtlarındaki en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı.

"Dünya sera gazı emisyonlarını hemen durdursa bile deniz seviyeleri muhtemelen yüzyıllar boyunca yükselmeye devam edecektir" diyen ajansın başkanı Helge Heegewaldt, kıyı bölgelerini ve yerel toplulukları korumak üzere iklim koruma önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

