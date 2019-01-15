Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
23 dakika önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Geyikli-Bozcaada hattında saat 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında ise saat 14.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada
'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:59 Kaynak: AA
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