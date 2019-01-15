Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

23 dakika önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.


Geyikli-Bozcaada hattında saat 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında ise saat 14.00 seferleri iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:59 Kaynak: AA

Geyikli, Bozcaada, Kuzey Ege, Güncel
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