Kuzey Kore'de Kovid-19'la mücadele için "sıcak içecek ve tuzlu su" önerisi - Son Dakika
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Kuzey Kore'de Kovid-19'la mücadele için "sıcak içecek ve tuzlu su" önerisi

20.05.2022 12:02
Kuzey Kore'de Kovid-19'la mücadele için "sıcak içecek ve tuzlu su" önerisi

Kuzey Kore'de 26 milyonluk nüfusun yaklaşık 10'unun Kovid-19'a yakalandığı ve 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken devlet medyasında hastalara sıcak içecek ve tuzlu su önerileri yapıldı.

Kuzey Kore'de 26 milyonluk nüfusun yaklaşık 10'unun Kovid-19'a yakalandığı ve 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken devlet medyasında hastalara sıcak içecek ve tuzlu su önerileri yapıldı.

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de nisan ayının sonundan itibaren vaka sayılarında ciddi artış olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, bugün 263 bin 370 kişi daha ateşli semptomlar göstermesi ve iki kişinin daha ölmesi üzerine toplam vaka sayısı 2,24 milyona, ölümler ise 65'e ulaştı. 754 bin 810 kişinin karantinada olduğu kaydedildi.

Kovid-19'a karşı sıcak içecek ve tuzlu su

Öte yandan, BBC'de yer alan habere göre, Kuzey Kore'de devlet medyası, etkili antiviral ilaçlara erişimi olmayan ve aşılanmayan toplumun Kovid-19 ile mücadelesinde geleneksel tedaviler öneriyor.

2020'nin başlarında kendisini salgından izole etmek amacıyla sınırlarını kapatan Kuzey Kore yönetimi, bugüne kadar dışarıdan tıbbi desteği reddetti.

İktidar partisine yakın Rodong Simnun gazetesinde, ağır hasta olmayanlar için zencefil veya hanımeli çayı ve söğüt yaprağı içeceği gibi ilaç önerileri yapıldı.

Yine Kovid-19'la mücadele için sabah ve akşam tuzlu su ile gargara yapılmasını öneren bir çiftle yapılan röportaj devlet medyasında yayınlandı.

Antiseptik çözüm için tonlarca tuzun Pyongyang'a gönderildiği kaydedildi.

Geleneksel çözümlerin yanı sıra devlet televizyonunda hastalara ibuprofen gibi ağrı kesicilerin yanı sıra amoksisilin ve diğer antibiyotikleri kullanmalarını tavsiye etti.

Salgın Kuzey Kore'de insani krize yol açabilir

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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