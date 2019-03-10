Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor

Kuzey Kore'de halk, parlamento seçimi için sandık başına gitti.

Kuzey Kore'de halk, parlamento seçimi için sandık başına gitti.



Yonhap'ın haberine göre, komünist ülkede 700 sandalyeli 14. Yüksek Halk Meclisinin üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimde, 17 yaşından büyük seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.



Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, öğle saati itibariyle kayıtlı seçmenlerin yüzde 56,76'sının sandık başına gittiğini duyurdu. Sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.



Kim Jong-un'un liderliğindeki ilk parlamento seçimi Mart 2014'de yapılmıştı. Beş yılda bir tekrarlanan seçimde adaylar, iktidardaki Kore İşçi Partisi ve mecliste sandalye sahibi diğer küçük koalisyon partileri tarafından belirleniyor.



Kim'in Pyongyang bölgesinden aday olduğu seçimde, her seçim bölgesi için kayıtlı tek aday bulunuyor.



Yerel basında çıkan haberlerde, adaylar arasında, Kim'in ulusal kalkınma çabasını destekleyen, ideolojisini ve liderliğini savunacak askerler, aydınlar, çiftçiler ve işçilerin yer aldığı belirtiliyor.

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