Kuzey Kore'de Televizyon Cezaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kuzey Kore'de Televizyon Cezaları

04.02.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore'de Güney Kore televizyonu izleyenlerin ağır cezalara maruz kaldığını raporladı.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Kuzey Kore'den kaçanlarla yaptığı görüşmelere dayanan yeni bir rapor yayımladı. UAÖ, topladığı tanıklıklara göre, "Güney Kore televizyonundaki programları izlerken yakalanan Kuzey Korelilerin halkın gözü önünde aşağılandığını, çalışma kampı cezasına çarptırıldığını, hatta infaz edildiğini" aktardı.

Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore'den kaçanlarla yaptığı görüşmeleri içeren bir rapor yayımladı. Tanıklar, Güney Kore dizisi, filmi izleyenlerin ağır cezalarla hatta ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu anlattı. Görüşülen kişiler, "sürekli evlerine baskın düzenleneceği ve keyfi olarak gözaltına alınacakları korkusuyla yaşadıklarını" belirtirken, bazıları ilkokul yıllarında "ideolojik eğitimin bir parçası olarak kendilerine zorla halka açık infazların izlettirildiğini" belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Büyük Çin Bölgesel Direktör Yardımcısı Sarah Brooks rapora dair şu ifadeleri kullandı:

"Tanıklıklar, Kuzey Kore'nin Güney Kore televizyonunda bir programı izlemenin, eğer rüşvet verecek durumunuz yoksa hayatınıza mal olabileceği anlamına gelen distopik yasalar uyguladığını gösteriyor. Yetkililer, uluslararası hukuka aykırı olarak bilgiye erişimi suç sayıyor, sonra da kamu görevlilerinin cezadan korkan kişilerden faydalanmasına izin veriyor. Bu, yolsuzlukla iç içe geçmiş bir baskı ve en çok maddi gücü, bağlantıları olmayanlara zarar veriyor. Korku ve yolsuzluk üzerine inşa edilmiş bu keyfi sistem, temel adalet ilkelerini ve uluslararası çapta kabul görmüş insan haklarını ihlal ediyor. Kuzey Korelilerin hakları olan özgürlüklerden yararlanmaya cesaret edebilmeleri için bu sistem ortadan kaldırılmalıdır."

"İnsanlar kamplardan çıkmak için evlerini satıyorlar"

2012-2020 arasında ülkeden kaçan Kuzey Koreliler, Uluslararası Af Örgütü'ne, "İnsanlar sert cezalara çarptırılabileceklerini bilmelerine rağmen yaygın olarak Güney Kore televizyonunu izliyordu, ancak para ödeyebilecek durumdalar ise ağır cezalardan kaçmak da mümkündü" dedi. UAÖ, 2019 yılında ülkeden kaçan bir görüşmecinin "İnsanlar aynı eylemden yakalanıyor ama cezalar tamamen paraya bağlı. Parası olmayanlar, ıslah kamplarından çıkmak için 5 bin veya 10 bin dolar toplamak üzere evlerini satıyor" ifadelerini kullandığını kaydetti.

Yabancı medya içeriklerinin izlenmesini engelleyen özel birim: 109 Grubu

Raporda, Kuzey Kore hükümetinin, yabancı medya içeriklerinin izlenmesini engellemek için uzun süredir özel kolluk kuvvetlerinden bir birimi görevlendirdiği bildirildi. Konuşulan insanlar tarafından "109 Grubu" olarak açıklanan birimin, izinsiz ev aramaları, sokaklarda çanta ve telefon aramaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

"İdeolojik eğitimin bir parçası olarak çocuklara infaz izlettiriliyor"

UAÖ, raporda görüştükleri kişilerin "Kuzey Kore'nin halka açık infazları tüm toplumu korkutarak itaate zorlamak için kullandığını" aktardığını belirtti.

Rapora göre Kuzey Kore'den 2017 yılında ayrılan bir görüşmeci, "Kuzey Hamgyong Eyaleti'ndeki Chongjin'de tüm ortaokul ve liselere infazları izleme talimatı verildiğini" kaydetti. Görüşmeci, "'Güney Kore programlarını izlerseniz böyle olur' mesajı veriliyordu" dedi.

UAÖ'nün raporunda başka bir görüşmeci ise "16 ve 17 yaşlarımızda, lisedeyken bizi infazlara götürür ve her şeyi gösterirlerdi. İnsanlar, Güney Kore medyasını izledikleri veya yaygınlaştırdıkları gerekçesiyle infaz edildi. Bu bir ideolojik eğitimdi. 'İzlersen sana da böyle olur' mesajı veriliyordu" diye konuştu.

UAÖ, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetine çağrıda bulunduklarını, araştırma bulgularını paylaştıklarını ve iddiaları yanıtlamaya davet ettiklerini, ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore'de Televizyon Cezaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:58:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de Televizyon Cezaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.