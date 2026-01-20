Kuzey Kore İHA İhlali Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Kore İHA İhlali Soruşturması Başlatıldı

20.01.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore hava sahasını ihlal eden İHA'lar için kapsamlı soruşturma başlattı.

SEUL, 20 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore hava sahasını ihlal eden sivil insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Lee, talimatı verdiği salı günkü kabine toplantısında, İHA'ların yasadışı amaçlarla Kuzey Kore'ye sızmasının da sivillerin Kuzey Kore topraklarına İHA göndermesinin de ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu belirterek bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Elde edilen verilere göre sivillerin tek taraflı olarak Kuzey Kore'ye İHA sızdırdığının tespit edildiğini kaydeden Lee, bunun savaş başlatmaya eşdeğer bir eylem olarak nitelendirilebileceğini vurguladı. Lee, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve sorumlulara ağır cezalar verilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua

Kuzey Kore, Güney Kore, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore İHA İhlali Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:55
Süper Lig devinde ayrılık Uçağa bindi gidiyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore İHA İhlali Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.