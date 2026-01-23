Kuzey Kore İHA Suçlaması: 3 Şüpheliye Seyahat Yasağı

Güney Kore'de, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Güney Kore'de, Kuzey Kore'nin hava sahasının İHA'larla ihlal edilmesine ilişkin yapılan incelemelerde, sivil düzeyde bir müdahale olup olmadığı araştırılıyor.

Güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kuzey Kore hava sahasını İHA ile ihlal ettiği öne sürülen 3 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma ekibinin açıklamasında, seyahat yasağı getirilen 3 kişi arasında Kuzey Kore'deki bir uranyum tesisinde radyasyon seviyelerini kontrol etmek için insansız hava araçları uçurduğunu öne süren "Oh" soyadlı bir kişinin bulunduğu belirtildi.

Diğer iki şüphelinden birinin geçen hafta ifadeye çağrıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheliler hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Güney Kore'de soruşturmacılar, Kuzey Kore hava sahasının İHA'larla ihlal ettiği iddia edilen 3 sivil şüphelinin ev ve ofislerine 21 Ocak'ta baskın düzenlemişti.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen İHA'ları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yapan iki şüphelinin ürettiği ve kullandığı iddia edilmişti.