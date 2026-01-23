Kuzey Kore İHA Suçlaması: 3 Şüpheliye Seyahat Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Kore İHA Suçlaması: 3 Şüpheliye Seyahat Yasağı

23.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'nin İHA ihlali suçlamasıyla 3 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Güney Kore'de, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Güney Kore'de, Kuzey Kore'nin hava sahasının İHA'larla ihlal edilmesine ilişkin yapılan incelemelerde, sivil düzeyde bir müdahale olup olmadığı araştırılıyor.

Güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kuzey Kore hava sahasını İHA ile ihlal ettiği öne sürülen 3 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturma ekibinin açıklamasında, seyahat yasağı getirilen 3 kişi arasında Kuzey Kore'deki bir uranyum tesisinde radyasyon seviyelerini kontrol etmek için insansız hava araçları uçurduğunu öne süren "Oh" soyadlı bir kişinin bulunduğu belirtildi.

Diğer iki şüphelinden birinin geçen hafta ifadeye çağrıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheliler hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Güney Kore'de soruşturmacılar, Kuzey Kore hava sahasının İHA'larla ihlal ettiği iddia edilen 3 sivil şüphelinin ev ve ofislerine 21 Ocak'ta baskın düzenlemişti.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen İHA'ları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yapan iki şüphelinin ürettiği ve kullandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Kuzey Kore, Güney Kore, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore İHA Suçlaması: 3 Şüpheliye Seyahat Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:11:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore İHA Suçlaması: 3 Şüpheliye Seyahat Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.