Üye Girişi
?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti - Son Dakika

?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti

13.02.2022 02:41

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin, down sendromlu Embla'nın evine ziyareti Pendarovski'nin Embla'nın ebeveynleriyle sohbet etmesi Pendarovski'nin Embla'ya hediye vermesi Pendarovski'nin Embla'yı okula kadar yürüyerek eşlik etmesi Kuzey Makedonya...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin, down sendromlu Embla'nın evine ziyareti

Pendarovski'nin Embla'nın ebeveynleriyle sohbet etmesi

Pendarovski'nin Embla'ya hediye vermesi

Pendarovski'nin Embla'yı okula kadar yürüyerek eşlik etmesi Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, öğrenim gördüğü okulda ayrımcılığa uğrayan 11 yaşındaki down sendromlu Embla Ademi'nin ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Küçük kızın anne babasıyla sohbet eden Pendarovski, Embla'nın günlük hayatta karşılaştığı zorlukları dinledi.

Pendarovski, ziyaretin ardından Embla'yı elinden tutarak sınıfına kadar götürdü.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendarovski, Embla'nın mükemmel enerjisini hem evinde hem de okulunda hissetme fırsatı bulduğunu belitti.

"Bu toplumda hepimiz eşitiz"

Hassas çocuklara yönelik sosyal sorumluluğun önemine dikkati çeken Pendarovski, "Bu toplumda hepimiz eşitiz. Katılımın temel prensip olduğu yönünde bilinçlendirmede bulunmak ve bu yöndeki desteğimi ifade etmek için buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Gostivar'daki "Kardeşlik" ilkokuluna giden down sendromlu Embla, arkadaşlarıyla birlikte aynı sınıfta olmak yerine derslerini tek başına görüyordu.

Bunun sebebi ise diğer öğrencilerin ebeveynlerinin, "Embla tarafından eğitimin engellenmesi ve saldırganlık" gerekçesiyle çocuklarını okula göndermeyeceklerine dair imza toplamasıydı.

Bu olayın ardından okula teftişe gelen Devlet Eğitim Müfettişliği ekipleri, özel gereksinimli öğrencinin eğitim sürecine tam olarak dahil edilmesi için uygun önlem ve faaliyetlerin alınması için talimat vermişti.

?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti
?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti
?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 02:53:32. #1.12#
SON DAKİKA: ?Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den down sendromlu öğrencinin evine destek ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement